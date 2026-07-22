Правительство Казахстана выделило 3 млрд тенге из своего резерва на строительство защитной дамбы на озере Алаколь в области Жетысу, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов. Средства направят на строительство 6-километровой дамбы: 2,5 км пройдут в районе села Коктума, еще 3,5 км – возле села Акши.

В правительстве напомнили, что в 2025 году на участке протяженностью 1,7 км уже были выполнены работы по укреплению берега, включая земляные и бетонные работы, а также установку габионных конструкций.

Новый проект позволит укрепить береговую линию, улучшить систему перераспределения наносов озера и создать дополнительную защитную инфраструктуру. Ожидается, что это также будет способствовать развитию туристического потенциала региона.

В кабмине отметили, что за последние два года в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях построено и укреплено 243 км защитных дамб и гидротехнических сооружений.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил, что в Казахстане разрабатываются проекты строительства 13 новых и реконструкции 18 действующих водохранилищ. Всего комплексный план предусматривает возведение 42 новых и модернизацию 37 существующих водохранилищ, а также обновление 14,5 тыс. километров оросительных каналов.

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