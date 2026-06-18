В Казахстане продолжается реализация масштабной программы по развитию водной инфраструктуры. Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает проекты строительства 13 новых и реконструкции 18 действующих водохранилищ. Об этом на заседании Сената сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По его словам, комплексный план развития водной отрасли предусматривает строительство 42 новых и реконструкцию 37 существующих водохранилищ, а также модернизацию 14,5 тысячи километров оросительных каналов.

На сегодняшний день уже начато строительство трех новых водохранилищ, а в Туркестанской области близится к завершению возведение еще двух объектов. Кроме того, завершена подготовка проектной документации на строительство двух водохранилищ, а документы еще по 13 объектам находятся в разработке. Местные исполнительные органы параллельно готовят проекты для строительства еще 22 водохранилищ.

По данным министерства, уже реконструированы пять водохранилищ, подготовлена документация для обновления восьми объектов и продолжается разработка проектов по 18 водохранилищам. Также модернизировано 1,5 тысячи километров каналов, а в текущем году работы ведутся еще на 4,6 тысячи километров гидротехнических сооружений.

По оценке ведомства, строительство и реконструкция водохранилищ, модернизация и автоматизация оросительных сетей, а также внедрение водосберегающих технологий позволят к 2030 году дополнительно аккумулировать и экономить около 10 млрд кубометров воды.

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