На Зайсане завершили поиски двух пропавших рыбаков

На озере Зайсан в Восточно-Казахстанской области завершили поиски двух мужчин, которые 22 сентября отправились на рыбалку и не вернулись. Тела обоих нашли спустя несколько дней, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Рыбаки 1979 и 2001 годов рождения вышли на озеро в Балыкшинском сельском округе Курчумского района.

После их исчезновения спасатели начали непрерывные поиски. К операции подключились и местные жители на собственных лодках.

В первый день в трех-четырех километрах от берега нашли затонувшую лодку.

29 сентября местные жители обнаружили тело мужчины 2001 года рождения. На следующий день спасатели извлекли из воды тело второго рыбака 1979 года рождения.

За время поисков водолазы МЧС совершили 63 погружения. Специалисты обследовали береговую линию и акваторию озера, в том числе с помощью беспилотников.

Работу осложняли сильный ветер, волнение на воде и большая площадь поисков. Из-за погоды водолазам было сложнее работать, а поисковым группам передвигаться по озеру.

Ситуация повторяется. Ранее BAQ.KZ писал о другом происшествии на Зайсане. 15 сентября в Тугылском сельском округе Тарбагатайского района перевернулась лодка с тремя рыбаками. Один мужчина смог выбраться на берег, двое других погибли. Тогда поиски тоже велись несколько дней с привлечением водолазов, катеров, беспилотников, подводного дрона и местных жителей.