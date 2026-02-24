Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала список наблюдателей иностранных государств, аккредитованных на республиканский референдум касательно проекта новой Конституции страны, передает BAQ.KZ.

Так, в списках значатся наблюдатели из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины и Королевства Таиланд.

Кроме того, аккредитованы 7 человек Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, 6 представителей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и один представитель Тюркской Академии.

Напомним, республиканский референдум касательно проекта новой Конституции назначен на 15 марта этого года. Вчера ЦИК РК показал, как будет выглядеть бюллетень, который казахстанцам предстоит заполнить на референдуме.