Наблюдать за референдумом приедут представители из Палестины и Таиланда
А также представители ряда других иностранных государств.
Сегодня 2026, 09:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:41Сегодня 2026, 09:41
112Фото: freepik.kz
Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала список наблюдателей иностранных государств, аккредитованных на республиканский референдум касательно проекта новой Конституции страны, передает BAQ.KZ.
Так, в списках значатся наблюдатели из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины и Королевства Таиланд.
Кроме того, аккредитованы 7 человек Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, 6 представителей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и один представитель Тюркской Академии.
Напомним, республиканский референдум касательно проекта новой Конституции назначен на 15 марта этого года. Вчера ЦИК РК показал, как будет выглядеть бюллетень, который казахстанцам предстоит заполнить на референдуме.
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- ФК "Атырау" выставлен на приватизацию: инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд тенге
- В Астане стартует набор кассиров для LRT