Наблюдатели ПА ОДКБ будут следить за выборами в Курултай

Парламентская Ассамблея ОДКБ сформировала международную миссию наблюдателей для мониторинга выборов депутатов в новый однопалатный законодательный орган Казахстана – Курултай. Голосование назначено на 23 августа 2026 года.

Как сообщили в организации, наблюдатели будут контролировать все основные этапы избирательного процесса – от проверки списков избирателей до подсчета голосов.

Кто вошел в состав миссии

Делегацию возглавит председатель Комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов.

В состав миссии также вошли представители государств – членов ОДКБ:

от Беларуси – Эдуард Северин;

– Эдуард Северин; от Кыргызстана – Нилуфар Алимжанова;

– Нилуфар Алимжанова; от России – Баир Жамсуев;

– Баир Жамсуев; от Таджикистана – Зарина Идизода.

Кроме того, в работе миссии примут участие Ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов, полномочный представитель Парламента Казахстана в Ассамблее Виктор Рогалев и сотрудники Секретариата ПА ОДКБ.

По итогам наблюдения будет подготовлено заключение, в котором миссия даст оценку соответствию избирательного процесса общепринятым демократическим стандартам.

Выборы, которые состоятся 23 августа, станут десятыми парламентскими выборами в истории независимого Казахстана и первыми выборами в Курултай, созданный после принятия новой Конституции на референдуме 2026 года. За проведением конституционного референдума также наблюдала миссия Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии, на сегодняшний день для наблюдения за выборами депутатов Курултая аккредитованы 96 международных наблюдателей от зарубежных государств и международных организаций.