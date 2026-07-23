Число международных наблюдателей на выборах в Курултай достигло 96

Число международных наблюдателей на выборах депутатов Курултая достигло 96. Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала еще 10 представителей иностранных государств и международных организаций, сообщил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, передает BAQ.KZ.

По его словам, по состоянию на 23 июля 2026 года Министерство иностранных дел представило в ЦИК кандидатуры 10 международных наблюдателей от пяти иностранных государств и одной международной организации.

В частности, от Республики Молдова предложены четыре кандидата, включая председателя Центральной избирательной комиссии этой страны. От Международного конгресса парламентариев (IPC) поступила одна кандидатура.

Кроме того, аккредитованы два представителя Албании, один представитель Кувейта, в том числе посол Кувейта в Казахстане, а также по одному наблюдателю от Армении и Палестины.

По данным Центральной избирательной комиссии, на сегодняшний день для наблюдения за выборами депутатов Курултая аккредитованы 96 международных наблюдателей от зарубежных государств и международных организаций.