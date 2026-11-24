Нагаспаев сменил пост министра на кресло главы КТЖ
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Ерсайын Нагаспаев, ранее освобождённый от должности министра промышленности и строительства Казахстана, получил новое назначение. Он возглавил национальную компанию «Қазақстан темір жолы», передаёт BAQ.KZ.
Соответствующее решение приняло правление АО «Самрук-Қазына».
Для Нагаспаева это возвращение в железнодорожную отрасль: с 2021 по 2025 год он занимал должность управляющего директора КТЖ.
Что известно о новом главе КТЖ
Ерсайын Нагаспаев окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Международные экономические отношения».
В разные годы работал в Комитете по инвестициям, Министерстве иностранных дел и посольстве Казахстана в России.
Занимал руководящие должности в Министерстве транспорта и коммуникаций, а также в Актауском морском международном торговом порту.
Был акимом Шахтинска Карагандинской области, заместителем акима Астаны и председателем правления социально-предпринимательской корпорации «Астана».
С февраля 2025 года возглавлял Министерство промышленности и строительства Казахстана.
Напомним, 24 ноября указом Президента Касым-Жомарта Токаева Нагаспаев был освобождён от должности министра.
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