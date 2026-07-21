Нагаспаев высказался о возможном запрете праворульных автомобилей для пассажирских перевозок

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве прокомментировал возможность запрета эксплуатации автомобилей с правым рулем, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Он напомнил, что ввоз автомобилей с правым расположением руля в Казахстан запрещен уже давно.

Журналисты также уточнили у министра, рассматривается ли вопрос о запрете использования таких автомобилей для междугородних пассажирских перевозок.

«Этот вопрос правильнее адресовать Министерству внутренних дел, которое отвечает за безопасность дорожного движения. Со своей стороны, как государственный орган, курирующий автомобильную отрасль, мы приняли все необходимые меры: введены все необходимые ограничения на ввоз таких автомобилей. Кроме того, утверждены соответствующие требования, регулирующие их эксплуатацию на территории страны. Дальнейший контроль относится к компетенции уполномоченных органов», — ответил министр.

Ранее сообщалось, в Казахстане завершается подготовка к повторному запуску программы автолизинга для физических лиц. После принятия подзаконного акта механизм вновь станет доступен гражданам.