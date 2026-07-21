Нагаспаев высказался о возможном запрете праворульных автомобилей для пассажирских перевозок
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве прокомментировал возможность запрета эксплуатации автомобилей с правым рулем, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Он напомнил, что ввоз автомобилей с правым расположением руля в Казахстан запрещен уже давно.
Журналисты также уточнили у министра, рассматривается ли вопрос о запрете использования таких автомобилей для междугородних пассажирских перевозок.
«Этот вопрос правильнее адресовать Министерству внутренних дел, которое отвечает за безопасность дорожного движения. Со своей стороны, как государственный орган, курирующий автомобильную отрасль, мы приняли все необходимые меры: введены все необходимые ограничения на ввоз таких автомобилей. Кроме того, утверждены соответствующие требования, регулирующие их эксплуатацию на территории страны. Дальнейший контроль относится к компетенции уполномоченных органов», — ответил министр.
Ранее сообщалось, в Казахстане завершается подготовка к повторному запуску программы автолизинга для физических лиц. После принятия подзаконного акта механизм вновь станет доступен гражданам.
Самое читаемое
- Двое подростков погибли в горящем автомобиле после ДТП в Усть-Каменогорске
- Слезы Месси, поддержка Ямаля и появление Трампа: что происходило после финала ЧМ-2026
- Оправданная жительница Актобе отсудила у государства 7 млн тенге
- Вода не в радость? Жители сёл Абайской области тонут в грязи после прокладки водопроводов
- Владелец Aktogai Milk впервые прокомментировал гибель шести рабочих