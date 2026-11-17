Пока соцсети пугали казахстанцев цифровым апокалипсисом, Министерство финансов готовило вполне мирное цифровое новшество, которое может сэкономить бухгалтерам не один час. Работодатели могут попробовать сервис «Расчет в один клик». Он сам считает все налоги и соцплатежи с зарплаты сотрудников, готовит платежки и отправляет их в банк. Правила пилотного проекта утвердил исполняющий обязанности министра финансов Даурен Кеңбеил приказом № 728 от 30 октября 2026 года, в тот же день документ зарегистрировали в Минюсте.

Семь платежей вместо головной боли

Каждый месяц работодатель должен рассчитать с зарплаты каждого сотрудника целый набор платежей.

индивидуальный подоходный налог;

обязательные пенсионные взносы;

обязательные профессиональные пенсионные взносы, если они положены;

социальные отчисления;

социальный налог;

взносы и отчисления на медицинское страхование;

пенсионные взносы работодателя.

При этом у части работников есть льготы или освобождения, и их нужно учесть, иначе расчет окажется неверным. Новый сервис берет эту работу на себя.

Как пользоваться сервисом.

Зайти в «Кабинет налогоплательщика» и выбрать «Расчет в один клик». Ввести ИИН работника и сумму начисленной зарплаты, а если работник подал заявление на налоговый вычет, указать и его. Подтвердить, что данные верны. Проверить готовый расчет. Подтвердить расчет и подписать платежки электронной цифровой подписью.

Все остальное система делает сама. Она запрашивает у Министерства труда и социальной защиты сведения о том, есть ли у работника льготы или освобождения, считает все суммы и формирует платежные поручения сразу по всем налогам и соцплатежам. После подтверждения они уходят в банк. Если банк по какой-то причине вернет платеж, сервис покажет это в статусе.

Без декларации и без обязательств

Главный бонус для бизнеса в отчетности. Если работодатель за налоговый период полностью рассчитался через сервис по налогам и соцплатежам за своих работников, декларацию по форме 200.00 по этим обязательствам сдавать не нужно. Исключение одно, если у компании есть и другие обязательства, которые отражаются в этой форме, подать ее все равно придется.

Попробовать сервис могут все налоговые агенты, то есть компании, индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие специалисты и операторы интернет-платформ, которые платят доход работникам. Участие полностью добровольное. Выйти из пилота можно в любой момент, просто перестав пользоваться сервисом, уведомлять налоговую не требуется. Все, что успели оплатить через сервис, засчитают, а дальнейшие налоги работодатель будет платить и отчитываться по ним как обычно.

Персональные данные работников и сведения, составляющие банковскую тайну, по правилам пилота защищаются по закону о персональных данных и закону о банках.

Если система ошиблась

Ответственность за верность исходных данных остается за работодателем, но правила предусматривают и ошибки самого сервиса. Например, если он неправильно определил социальный статус работника, применил не ту льготу или освобождение, ошибся в объекте налогообложения или ставке. В таком случае работодатель может сам скорректировать расчет.

Поправить данные можно и в других ситуациях, если зарплату указали неверно, ее позже пересчитали, работнику сделали дополнительную выплату, изменились сведения о его социальном статусе или банк вернул платеж.

Пилот распространяется на налоговые обязательства, возникшие с 1 октября 2026 года, и продлится до 31 декабря 2026 года включительно. За это время в Комитете государственных доходов будут следить за результатами. Если автоматический расчет себя оправдает, его, вероятно, распространят шире, но окончательного решения пока нет.