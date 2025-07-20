Мужчину, избившего врача-уролога в Костанайской областной больнице, арестовали на два месяца. Как сообщили в полиции, он находится в следственном изоляторе, а по факту нападения ведется расследование, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 17 июля. По предварительной информации, 34-летний житель Костаная напал на врача Антона Кистанова, когда тот вышел к пациентам сразу после операции. По словам очевидцев, мужчина был возмущён длительным ожиданием в очереди и напал на врача.

Подозреваемого задержали в день происшествия. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Его действия квалифицируются по статье 106 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", - уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что пострадавшего врача из Костаная экстренно доставили в Астану бортом санитарной авиации.