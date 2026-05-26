Напавший на учителя ученик будет привлечен к ответственности — министр
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве прокомментировала вопрос статуса педагога и сообщила, что по факту нападения на учителя одной из школ Карасайского района Алматинской области возбуждено уголовное дело, передает корреспондент BAQ.KZ.
«По данному факту в отношении ученика возбуждено уголовное дело. Сейчас компетентные органы детально расследуют ситуацию. В соответствии с законом виновные будут привлечены к ответственности», — заявила Жулдыз Сулейменова.
По словам министра, Министерство просвещения продолжает системную работу по повышению заработной платы педагогов, снижению лишней нагрузки и усилению их правовой защиты.
«Считаю неправильным делать выводы обо всех 420 тысячах учителей и 3 млн 900 тысячах школьников страны по одному случаю. Сегодня большинство учеников относятся к своим учителям с уважением», — сказала министр.
Жулдыз Сулейменова добавила, что в законе о статусе педагога четко прописаны вопросы уважения к учителям, защиты их прав и ответственности.
Кроме того, по ее словам, в настоящее время в Мажилисе и Сенате рассматриваются вопросы освобождения педагогов от избыточной нагрузки и уточнения их ответственности исключительно в рамках образовательного процесса.
«Работа в этом направлении ведется системно», — подчеркнула глава ведомства.
Ранее сообщалось, что свыше 350 тысяч педагогов прошли обучение по применению ИИ в образовании.
Самое читаемое
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 мая
- Вокруг Кызылорды строят новую дорогу: что уже сделано
- Уроженца Казахстана задержали в Санкт-Петербурге после инцидента со стрельбой в ребенка
- В Астане состоялись переговоры председателей парламентов Казахстана и Китая