Напавший на учителя ученик будет привлечен к ответственности — министр

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве прокомментировала вопрос статуса педагога и сообщила, что по факту нападения на учителя одной из школ Карасайского района Алматинской области возбуждено уголовное дело, передает корреспондент BAQ.KZ.

«По данному факту в отношении ученика возбуждено уголовное дело. Сейчас компетентные органы детально расследуют ситуацию. В соответствии с законом виновные будут привлечены к ответственности», — заявила Жулдыз Сулейменова.

По словам министра, Министерство просвещения продолжает системную работу по повышению заработной платы педагогов, снижению лишней нагрузки и усилению их правовой защиты.

«Считаю неправильным делать выводы обо всех 420 тысячах учителей и 3 млн 900 тысячах школьников страны по одному случаю. Сегодня большинство учеников относятся к своим учителям с уважением», — сказала министр.

Жулдыз Сулейменова добавила, что в законе о статусе педагога четко прописаны вопросы уважения к учителям, защиты их прав и ответственности.

Кроме того, по ее словам, в настоящее время в Мажилисе и Сенате рассматриваются вопросы освобождения педагогов от избыточной нагрузки и уточнения их ответственности исключительно в рамках образовательного процесса.

«Работа в этом направлении ведется системно», — подчеркнула глава ведомства.

