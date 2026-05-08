Наркограффитчик попался с закладками в Шымкенте
Он делал надписи с рекламой по продаже запрещенных веществ.
Сегодня 2026, 17:26
Фото: Polisia.kz
В Шымкенте полиция во время рейдов задержала молодого человека, которого подозревают в распространении синтетических наркотиков, передает BAQ.kz.
При нем нашли около 40 свертков с психотропными веществами. По данным полиции, он прятал наркотики в тайниках по городу, а затем отправлял их координаты через мессенджеры.
Также выяснилось, что задержанный наносил "наркограффити" с рекламой сайтов, где продают наркотики. Такие рисунки и надписи он делал в разных районах города.
По этим фактам возбуждено уголовное дело, идет расследование.
