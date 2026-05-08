В Шымкенте полиция во время рейдов задержала молодого человека, которого подозревают в распространении синтетических наркотиков, передает BAQ.kz.

При нем нашли около 40 свертков с психотропными веществами. По данным полиции, он прятал наркотики в тайниках по городу, а затем отправлял их координаты через мессенджеры.

Также выяснилось, что задержанный наносил "наркограффити" с рекламой сайтов, где продают наркотики. Такие рисунки и надписи он делал в разных районах города.

По этим фактам возбуждено уголовное дело, идет расследование.

