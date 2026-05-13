Наркокурьеру дали 7 лет за перевозку "посылки"
Он будет отбывать срок в колонии средней безопасности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Тупкараганском районе Мангистауской области суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, передает BAQ.kz.
На скамье подсудимых оказался гражданин Т., которого обвинили в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта в особо крупном размере.
Как установило следствие, в феврале 2026 года мужчина через мессенджер Telegram связался с неизвестными лицами. В переписке он получил координаты и задание. В назначенное время он приехал на арендованном автомобиле Toyota Hilux Pick-up в село Шапагатова.
Однако завершить "задание" ему не удалось, его на месте задержали сотрудники полиции. При досмотре у него нашли 25 свёртков с психотропными веществами, упакованных и обмотанных изолентой разных цветов.
Вина подсудимого была подтверждена экспертизой и показаниями свидетелей. В суде мужчина полностью признал свою вину и просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.
Прокурор настаивал на 8 годах заключения. Суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние и наличие несовершеннолетнего ребёнка на иждивении. Отягчающих обстоятельств не установлено.
В результате суд признал Т. виновным и назначил ему наказание – 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также:
За что фигуранты из двух регионов страны оказались под арестом.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии