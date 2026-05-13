Наркокурьеру дали 7 лет за перевозку "посылки"

В Тупкараганском районе Мангистауской области суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, передает BAQ.kz.

На скамье подсудимых оказался гражданин Т., которого обвинили в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта в особо крупном размере.

Как установило следствие, в феврале 2026 года мужчина через мессенджер Telegram связался с неизвестными лицами. В переписке он получил координаты и задание. В назначенное время он приехал на арендованном автомобиле Toyota Hilux Pick-up в село Шапагатова.

Однако завершить "задание" ему не удалось, его на месте задержали сотрудники полиции. При досмотре у него нашли 25 свёртков с психотропными веществами, упакованных и обмотанных изолентой разных цветов.

Вина подсудимого была подтверждена экспертизой и показаниями свидетелей. В суде мужчина полностью признал свою вину и просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Прокурор настаивал на 8 годах заключения. Суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние и наличие несовершеннолетнего ребёнка на иждивении. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В результате суд признал Т. виновным и назначил ему наказание – 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

