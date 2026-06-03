Более 800 жителей ВКО не получили положенные лекарства

Прокуратура Уланского района Восточно-Казахстанской области выявила нарушения прав граждан на получение бесплатных лекарственных препаратов, передает BAQ.kz.

В ходе анализа законности обеспечения населения лекарственными средствами установлено, что 811 жителей района, состоящих на диспансерном учете, своевременно не были обеспечены необходимыми медикаментами, которые предоставляются государством в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Как сообщили в надзорном органе, нарушения были выявлены в районной больнице.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены, а пациенты получили необходимые лекарственные препараты в полном объеме.

В прокуратуре отметили, что таким образом были восстановлены нарушенные конституционные права граждан на охрану здоровья и получение медицинской помощи.

Кроме того, по представлению прокурора виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что вопросы соблюдения прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение находятся на особом контроле органов прокуратуры.

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