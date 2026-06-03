Аким ВКО подал в отставку после приговора бывшему заместителю, но ее не приняли

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подал заявление об отставке после вступления в законную силу приговора в отношении бывшего первого заместителя акима региона Жаксылыка Омара. Об этом сообщили в пресс-службе областного акимата, передает BAQ.KZ.

Поводом для обсуждения стала норма законодательства, согласно которой политические государственные служащие обязаны подать в отставку, если их непосредственные подчиненные признаны виновными в коррупционных преступлениях.

20 мая 2026 года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении Жаксылыка Омара. После этого в социальных сетях и СМИ появились вопросы о том, выполнил ли глава региона требование закона.

В акимате сообщили, что Нурымбет Сактаганов подал заявление в установленном порядке.

"В соответствии с действующим законодательством аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в установленном порядке подал заявление о своей отставке", – сообщили в пресс-службе.

По итогам рассмотрения заявления было принято решение отказать в его удовлетворении.

"С учетом непричастности к делу было принято решение об отказе в удовлетворении заявления. Деятельность акима региона по всем направлениям социально-экономического развития области ведется в штатном режиме", – отметили в ведомстве.

В чем обвиняли Жаксылыка Омар

Чиновнику были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: пункты 1 и 2 части 3 статьи 190 УК РК - «Мошенничество в крупном размере, совершённое лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» и пункт 3 части 3 статьи 366 УК РК - «Получение взятки должностным лицом в крупном размере».

Первый эпизод связан с периодом, когда Омар занимал пост акима Усть-Каменогорска. Второй эпизод произошёл в феврале 2026 года. По материалам дела, Омар попросил у сотрудника акимата 20 миллионов тенге «за общее покровительство».

Чиновник получил 6 лет лишения свободы по делу о мошенничестве и взятке.

Кто такой Жаксылык Омар

Омар ранее занимал пост акима Усть-Каменогорска, который покинул в ноябре 2025 года, после чего был назначен первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Информация о его задержании появилась в феврале 2026 года, однако официально она долго не подтверждалась. Власти региона тогда заявляли, что чиновник находится в отпуске по состоянию здоровья.