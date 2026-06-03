Аким ВКО подал в отставку после приговора бывшему заместителю, но ее не приняли
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Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подал заявление об отставке после вступления в законную силу приговора в отношении бывшего первого заместителя акима региона Жаксылыка Омара. Об этом сообщили в пресс-службе областного акимата, передает BAQ.KZ.
Поводом для обсуждения стала норма законодательства, согласно которой политические государственные служащие обязаны подать в отставку, если их непосредственные подчиненные признаны виновными в коррупционных преступлениях.
20 мая 2026 года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении Жаксылыка Омара. После этого в социальных сетях и СМИ появились вопросы о том, выполнил ли глава региона требование закона.
В акимате сообщили, что Нурымбет Сактаганов подал заявление в установленном порядке.
"В соответствии с действующим законодательством аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в установленном порядке подал заявление о своей отставке", – сообщили в пресс-службе.
По итогам рассмотрения заявления было принято решение отказать в его удовлетворении.
"С учетом непричастности к делу было принято решение об отказе в удовлетворении заявления. Деятельность акима региона по всем направлениям социально-экономического развития области ведется в штатном режиме", – отметили в ведомстве.
В чем обвиняли Жаксылыка Омар
Кто такой Жаксылык Омар
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