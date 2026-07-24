Прокуратура Семея выявила нарушения при планировании государственных закупок на текущий ремонт дорожной инфраструктуры стоимостью 1,8 млрд тенге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как установила проверка, работы планировалось выполнять в течение двух лет, несмотря на то, что бюджетное финансирование было предусмотрено только на текущий финансовый год.

По данным прокуратуры, такая схема могла привести к неэффективному использованию бюджетных средств.

После внесения акта прокурорского надзора нарушения были устранены.

В результате удалось предотвратить неэффективное расходование более 1,2 млрд тенге.

В прокуратуре отметили, что работа по обеспечению законности и контролю за эффективным использованием государственных средств будет продолжена.

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