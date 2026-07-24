Нарушения при ремонте дорог выявили в области Абай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Семея выявила нарушения при планировании государственных закупок на текущий ремонт дорожной инфраструктуры стоимостью 1,8 млрд тенге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Как установила проверка, работы планировалось выполнять в течение двух лет, несмотря на то, что бюджетное финансирование было предусмотрено только на текущий финансовый год.
По данным прокуратуры, такая схема могла привести к неэффективному использованию бюджетных средств.
После внесения акта прокурорского надзора нарушения были устранены.
В результате удалось предотвратить неэффективное расходование более 1,2 млрд тенге.
В прокуратуре отметили, что работа по обеспечению законности и контролю за эффективным использованием государственных средств будет продолжена.
Читай также:
Что происходит с главным вокзалом Семея и почему реконструкция затянулась
26 проектов на 13,6 млрд тенге реализуют в Абайской области к отопительному сезону
Самое читаемое
- В селе Бесагаш Алматинской области построили новую систему водоснабжения
- Маск сообщил, что Grok опроверг математическую гипотезу 30-летней давности
- ИИ OpenAI вышел из-под контроля во время тестирования
- «Комбайн подняло и перевернуло»: очевидец рассказал о воронке в Павлодарской области
- Что происходит с главным вокзалом Семея и почему реконструкция затянулась