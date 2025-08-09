По итогам анализа зафиксированы системные нарушения. От должностей освобождены 4 должностных лица: заместитель акима Карасайского района, руководители отделов архитектуры и земельных отношений, а также аким Райымбекского сельского округа, передает BAQ.KZ.

В отношении ещё 10 акимов сельских округов — Каскелена, Иргелинского, Жибек жолы, Шамалганского, Айтейского, Жамбылского, Елтайского, Жандосовского, Первомайского и Умтылского — подготовлены материалы для рассмотрения в Совете по этике.

"Все материалы направлены в Департамент Агентства по делам государственной службы по Алматинской области для оценки дисциплинарной ответственности. Основанием стали нарушения, связанные с управлением земельными участками. Работа по наведению порядка в земельной сфере продолжается. В приоритете — прозрачность, законность и персональная ответственность должностных лиц", - отметили в акимате Алматинской области.

Ранее сообщалось, что семь акимов из Алматинской области нарушили земельное законодательство.