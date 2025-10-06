В первом полугодии 2025 года объем оказанных стоматологических услуг в Казахстане значительно вырос и достиг 63,7 млрд тенге, что на 30,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Основная часть услуг — на сумму 54,2 млрд тенге — была предоставлена за счет населения, что свидетельствует о растущем внимании граждан к вопросам здоровья полости рта. При этом объем услуг, оплаченных предприятиями, сократился на 30,4%, до 2,2 млрд тенге, а государственные расходы в этом сегменте уменьшились почти вдвое — на 63,9%, составив 1,5 млрд тенге. За счет Фонда социального медицинского страхования оказано услуг на сумму 5,8 млрд тенге.

Лидером по объему стоматологических услуг стала Астана с показателем в 16,1 млрд тенге, что на 36,1% выше результата прошлого года. Следом идут Алматы с почти таким же показателем — 16 млрд тенге, а также Западно-Казахстанская область с 2,8 млрд тенге. В пятерку регионов с наибольшей активностью вошли Восточно-Казахстанская и Актюбинская области — по 2,7 млрд тенге каждая. Наименьший объем услуг традиционно зафиксирован в Улытауской (100,6 млн тенге), Кызылординской (680,3 млн тенге) и Жетысуской (684 млн тенге) областях.

Цены на стоматологические услуги тоже продемонстрировали рост: в сентябре 2025 года средняя стоимость увеличилась на 0,4% по сравнению с августом и на 11,2% в годовом выражении. Примечательно, что рост цен по месяцам наблюдался лишь в четырех регионах – в Шымкенте (10%) и Костанайской (1,4%), Восточно-Казахстанской (1,2%) и Карагандинской (0,4%) областях. В остальных областях цены остались стабильными. За год удорожание услуг почувствовали пациенты во всех регионах, причем наиболее значительный рост отмечался в Атырауской (29,7%) и Улытауской (26,6%) областях, а также в Шымкенте (20,4%). Самый небольшой прирост цен зафиксирован в Жетысуской (1,8%), Астане (2,7%) и Туркестанской (3,7%) областях.

Что касается конкретных направлений стоматологии, то заметное подорожание за год получили удаление зуба под местным обезболиванием (+12,1%), лечение кариеса (+14,2%), снятие зубных отложений (+11,1%) и протезирование зубов (+14,8%). Все они также подорожали в среднем на 0,4–0,5% в сентябре.

Инвестиции в основной капитал стоматологической сферы за восемь месяцев 2025 года составили 1,6 млрд тенге, что на 17,5% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Инвестиционная активность наблюдалась в 18 из 20 регионов, причем крупнейший прирост показала Туркестанская область, увеличившая вложения более чем в шесть раз — до 576,7 млн тенге. Следующими по объему инвестиций стали Алматы с 211,4 млн тенге и Карагандинская область с 166,3 млн тенге. Наименьшие капитальные вложения были зафиксированы в Кызылординской области — всего 1,6 млн тенге, что на 53,1% меньше, чем годом ранее.

Большая часть инвестиций в стоматологию по-прежнему финансируется за счет собственных средств предприятий — 1,5 млрд тенге. Значительно меньшую долю занимают кредиты банков (5,6 млн тенге) и небанковские заёмные средства (24,5 млн тенге).