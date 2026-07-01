Население Казахстана превысило 20,57 млн человек

Самый высокий прирост населения с начала года зафиксирован в Астане, а сокращение – в Туркестанской и Абайской областях.

Сегодня 2026, 16:20
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 16:20
Сегодня 2026, 16:20
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Фото: BAQ.KZ

Численность населения Казахстана по состоянию на 1 июня 2026 года составила 20 575 979 человек. С начала года население страны увеличилось на 76 157 человек, или на 0,37%, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Основной прирост обеспечили естественный прирост населения (+70 209 человек) и положительное сальдо миграции (+5 948 человек).

Где население выросло больше всего

Самый высокий прирост населения с начала года зарегистрирован в:

  • Астане+35 523 человека (+2,17%);
  • Алматы+18 422 человека (+0,78%);
  • Алматинской области+15 056 человек (+0,94%);
  • Шымкенте+14 070 человек (+1,09%);
  • Мангистауской области+4 443 человека (+0,54%).

В каких регионах жителей стало меньше

Сокращение численности населения отмечено сразу в нескольких регионах страны. Наибольшая убыль зафиксирована в:

  • Туркестанской областиминус 2 535 человек;
  • Жетісуской областиминус 2 184 человека;
  • Абайской областиминус 2 137 человек;
  • Жамбылской областиминус 2 100 человек;
  • Восточно-Казахстанской областиминус 2 016 человек.

Отрицательная динамика также наблюдалась в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Ұлытауской областях.

Миграция остается главным фактором

Статистика показывает, что в большинстве регионов с сокращением населения причиной стала миграционная убыль.

Так, в Туркестанской области естественный прирост составил 13 250 человек, однако миграционный отток достиг 15 785 человек, что привело к общему сокращению населения.

Похожая ситуация наблюдается в Абайской, Жетісуской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и ряде других областей.

В то же время крупнейшими центрами притяжения мигрантов остаются Астана, где миграционный прирост составил 27 267 человек, Алматы (+11 204) и Алматинская область (+8 344).

Большинство казахстанцев живут в городах

По данным статистики, городское население страны достигло 13,17 млн человек, тогда как в сельской местности проживают около 7,41 млн человек. Таким образом, уровень урбанизации продолжает расти, а крупнейший прирост населения по-прежнему приходится на крупные города страны.

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