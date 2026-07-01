Население Казахстана превысило 20,57 млн человек

Численность населения Казахстана по состоянию на 1 июня 2026 года составила 20 575 979 человек. С начала года население страны увеличилось на 76 157 человек, или на 0,37%, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Основной прирост обеспечили естественный прирост населения (+70 209 человек) и положительное сальдо миграции (+5 948 человек).

Где население выросло больше всего

Самый высокий прирост населения с начала года зарегистрирован в:

Астане – +35 523 человека (+2,17%);

– (+2,17%); Алматы – +18 422 человека (+0,78%);

– (+0,78%); Алматинской области – +15 056 человек (+0,94%);

– (+0,94%); Шымкенте – +14 070 человек (+1,09%);

– (+1,09%); Мангистауской области – +4 443 человека (+0,54%).

В каких регионах жителей стало меньше

Сокращение численности населения отмечено сразу в нескольких регионах страны. Наибольшая убыль зафиксирована в:

Туркестанской области – минус 2 535 человек ;

– ; Жетісуской области – минус 2 184 человека ;

– ; Абайской области – минус 2 137 человек ;

– ; Жамбылской области – минус 2 100 человек ;

– ; Восточно-Казахстанской области – минус 2 016 человек.

Отрицательная динамика также наблюдалась в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Ұлытауской областях.

Миграция остается главным фактором

Статистика показывает, что в большинстве регионов с сокращением населения причиной стала миграционная убыль.

Так, в Туркестанской области естественный прирост составил 13 250 человек, однако миграционный отток достиг 15 785 человек, что привело к общему сокращению населения.

Похожая ситуация наблюдается в Абайской, Жетісуской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и ряде других областей.

В то же время крупнейшими центрами притяжения мигрантов остаются Астана, где миграционный прирост составил 27 267 человек, Алматы (+11 204) и Алматинская область (+8 344).

Большинство казахстанцев живут в городах

По данным статистики, городское население страны достигло 13,17 млн человек, тогда как в сельской местности проживают около 7,41 млн человек. Таким образом, уровень урбанизации продолжает расти, а крупнейший прирост населения по-прежнему приходится на крупные города страны.

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