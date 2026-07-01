Население Казахстана превысило 20,57 млн человек
Самый высокий прирост населения с начала года зафиксирован в Астане, а сокращение – в Туркестанской и Абайской областях.
Сегодня 2026, 16:20
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