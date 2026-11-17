Нашли ошибку в Цифровой карте семьи? Минтруда объяснило, куда обращаться
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Что делать, если сведения о вашей семье в Цифровой карте семьи не соответствуют действительности, разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Вопрос важный, ведь с 1 января 2027 года от этой карты будет зависеть, получит ли семья часть государственных пособий.
Главное, что нужно понимать, карта сама данные не придумывает и не меняет.
«Цифровая карта семьи формируется на основании сведений, поступающих из государственных цифровых систем. Она не изменяет исходные сведения самостоятельно», – пояснили в министерстве.
Значит, исправлять ошибку нужно там, откуда пришли неверные данные. Если вы заметили неточность, обратитесь в государственный орган или организацию, которые отвечают за эти сведения, чтобы их проверили и обновили. При необходимости можно получить консультацию в территориальном департаменте уполномоченного органа.
С 1 января 2027 года при назначении 14 из 36 видов пособий из республиканского бюджета начнут учитывать уровень благополучия семьи, который определяет Цифровая карта семьи. Изменения коснутся семей, которых карта отнесет к категориям А и В, то есть с высоким или состоятельным уровнем благополучия. Поэтому проверить, правильно ли указаны сведения о семье, стоит заранее.
Ранее BAQ.KZ подробно рассказывал, кому перестанут платить пособия с 2027 года.
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