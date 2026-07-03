Насколько эффективна автобусная полоса на улице Саина в Алматы — мнение урбаниста

В Алматы на улице Саина введение выделенной полосы для общественного транспорта вызвало оживлённое обсуждение среди водителей. Одни отмечают, что после изменений пробки стали сильнее, другие эксперты считают, что оценивать эффективность такого решения сразу нельзя.

Своё мнение в интервью корреспонденту BAQ.KZ высказал архитектор-урбанист, основатель первого в Казахстане Центра урбанистики и руководитель общественного фонда Vision Zero Community по направлению безопасной городской мобильности Ерканат Зайытов. Он рассказал, как должны работать выделенные полосы, в каких случаях они действительно эффективны и какие исследования необходимо проводить перед их внедрением.

Мировая практика

По словам Ерканата Зайытова, выделенные полосы для общественного транспорта используются во многих городах мира. В современной урбанистике приоритет общественного транспорта считается одним из ключевых принципов устойчивой городской мобильности.

"Один автобус может перевозить 70-100 человек, тогда как в легковых автомобилях чаще всего едет один-два пассажира. Поэтому создание условий для более быстрого и стабильного движения транспорта, перевозящего большое количество людей, – логичное решение", – отмечает специалист.

При этом он подчеркивает, что такие полосы подходят не для каждой улицы и их эффективность нужно оценивать отдельно для каждого участка дороги. Важно учитывать интенсивность транспортного потока, количество автобусных маршрутов, пассажиропоток, организацию перекрестков и наличие альтернативных маршрутов.

Эксперт также считает, что вместе с выделением полос необходимо усиливать работу общественного транспорта.

"Если из общего потока забирается одна полоса, но по ней каждые 10-15 минут проходит всего один автобус, эффективность такого решения вызывает сомнения. Нужно увеличивать количество автобусов, сокращать интервалы движения и при необходимости пересматривать маршрутную сеть. Только тогда выделенная полоса перестанет быть пустой и станет полноценным коридором для быстрой перевозки пассажиров", – пояснил он.

Рост пробок может быть временным явлением

Часть водителей жалуется, что после введения автобусной полосы заторы усилились. Ерканат Зайытов отметил, что такая ситуация может наблюдаться в первые недели и даже месяцы – это период адаптации к новой схеме движения.

Он также подчеркнул, что главная цель выделенной полосы – не уменьшение пробок для автомобилей.

"Основная задача – сделать движение общественного транспорта быстрым, стабильным и надежным. Если автобус начинает двигаться быстрее и становится более привлекательным для пассажиров, со временем часть водителей пересядет на общественный транспорт. Именно это постепенно снижает нагрузку на дороги", – сказал он.

Однако, если после введения полосы не увеличивается количество автобусов, не меняются маршруты и сама полоса часто остается пустой, проблема заключается не в идее, а в ее неполной реализации.

Недостаточно просто нанести разметку

По словам урбаниста, подобные проекты нельзя ограничивать только нанесением дорожной разметки.

Сначала проводятся комплексные транспортные исследования: моделируются транспортные потоки до и после изменений, изучается интенсивность движения в часы пик, анализируется пассажиропоток, оценивается пропускная способность перекрестков, задержки на светофорах, перераспределение потоков на соседние улицы и влияние на безопасность движения.

"Во многих городах такие изменения сначала моделируются в специальных транспортных программах, а после внедрения проводится мониторинг реальных результатов. Если показатели не совпадают с прогнозами, в систему организации движения вносятся корректировки", – поясняет специалист.

По его словам, нанесение полосы – это лишь финальный этап большой инженерной работы. Без предварительных расчетов и последующего анализа даже правильная идея может не дать ожидаемого эффекта.

Что нужно для эффективности выделенной полосы

Зайытов считает, что автобусная полоса работает эффективно только как часть комплексной транспортной политики.

Для этого необходимо увеличить количество автобусов, сократить интервалы движения, оптимизировать маршрутную сеть, наладить работу светофоров и перекрестков, предотвратить незаконную парковку на полосе, обеспечить удобные пересадки между маршрутами и регулярно мониторить пассажиропоток и движение транспорта.

Он также отметил важность открытого информирования населения о результатах мониторинга.

"Если жители будут видеть, что ежедневно десятки тысяч людей экономят 15-20 минут в пути, отношение к таким проектам будет меняться", – сказал он.

По его словам, выделенная полоса – не самоцель, а лишь инструмент повышения эффективности общественного транспорта.

Можно ли пересмотреть проект

Урбанист подчеркнул, что любые транспортные решения должны оцениваться не на основе общественного мнения, а на основе данных.

Первые выводы можно делать через несколько месяцев, однако полную оценку эффективности следует проводить спустя 6-12 месяцев. За это время анализируются скорость движения автобусов, время в пути водителей, соблюдение правил полосы, изменения пассажиропотока и показатели безопасности.

Если данные показывают, что ожидаемых результатов нет, пересмотр решений является нормальной практикой. Это может включать изменение режима работы полосы, пересмотр схем движения, настройку светофоров, перераспределение маршрутов или другие инженерные меры.

Эксперт отметил, что современное транспортное планирование основано не на принципе "сделать один раз и навсегда", а на постоянном мониторинге и улучшении системы.

Поэтому корректировки не означают, что сама идея была ошибочной – важно, чтобы все решения принимались на основе точных транспортных данных и профессионального анализа, а не только субъективных мнений отдельных водителей.

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