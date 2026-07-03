Сильные дожди обнажили проблемы реконструкции русла в Алматы

После сильных дождей в Алматы в реке Большая Алматинка поднялся уровень воды. Из-за этого частично обрушилась гранитная облицовка русла, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В социальных сетях блогер Леонид Пирожковский опубликовал фотографии реки Большая Алматинка после дождя. На кадрах видно, что гранитные плиты не выдержали напора воды и частично обрушились.

Фото: threads.com/@pirozhkovskyi

В связи с этим акимат города Алматы дал официальное разъяснение.

В городском акимате сообщили, что 1 июля из-за осадков и повышения температуры расход воды в реке увеличился до 8 кубометров в секунду. Это привело к смещению отдельных элементов уже существующей гранитной облицовки на участке ниже улицы Торайгырова.

Сейчас подрядная организация проводит работы по укреплению конструкции с использованием анкерных креплений.

В акимате подчеркнули, что поврежденные гранитные плиты не относятся к текущему проекту реконструкции.

"Эти гранитные плиты являются существующими конструкциями. В рамках проекта их установка не проводилась", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что проект "Реконструкция русла реки Большая Алматинка от отстойника №1 до проспекта Абая" еще не завершен. Строительно-монтажные работы продолжаются, объект не введен в эксплуатацию и не принят заказчиком.

В этой связи ответственность за качество работ и устранение возможных дефектов несет подрядная организация. Гарантийный срок начнет действовать только после завершения строительства и подписания акта приемки.

В течение гарантийного периода подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки за свой счет.

Ранее в Алматы уже выявлялись замечания к качеству работ при реконструкции русел рек. Во время проверок фиксировались отдельные нарушения строительных норм.

Жителям города также напоминают, что купание в реке Большая Алматинка опасно для жизни.