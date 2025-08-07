В 2026 году рост тарифов ожидается до 20–30 процентов. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев, передает BAQ.KZ.

"Заемные средства будут вкладываться в тариф, основной долг и процентную ставку по вознаграждению, но для того, чтобы снизить давление на тариф субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения. 10 процентов будет включено в тариф, то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа, а в целом планы на следующий год это рост тарифов в пределах 20–30 процентов", - сказал Тимур Косымбаев.

Ранее вице-премьер Роман Скляр прокомментировал начавшееся повышение тарифов на коммунальные услуги в регионах. Он подчеркнул, что этот процесс контролируем, а резкого роста цен не допустят.