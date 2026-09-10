За последние пять лет экономика Казахстана в целом сохраняла положительную динамику. Особенно заметным ускорение стало в 2025 году, когда рост ВВП оказался одним из самых высоких за последние годы. В 2026 году темпы экономического роста, напротив, начали замедляться.

Правительство ожидает, что в ближайшие три года экономика вновь будет расти более чем на 5% ежегодно. При этом международные финансовые организации дают более сдержанные прогнозы.

BAQ.KZ проследил, как менялась экономика страны с 2021 года, и разобрался, какие отрасли могут обеспечить ее дальнейший рост.

Как менялась экономика?

По итоговым данным Бюро национальной статистики, в 2021 году реальный ВВП Казахстана вырос на 4,3%. Это был период восстановления экономики после пандемии.

В 2022 году темпы роста замедлились до 3,2%. Объем ВВП тогда составил 103,8 трлн тенге, или около 225,3 млрд долларов.

В 2023 году экономика вновь ускорилась – рост составил 5,1%. Наиболее высокие темпы тогда показали транспорт и складирование – 17%, строительство – 15,1%, а также информация и связь – 8,5%.

По уточненным итогам 2024 года ВВП вырос на 5%. Номинальный объем экономики достиг 136,7 трлн тенге, или 291,2 млрд долларов по среднегодовому курсу Национального банка. Строительство выросло на 15,3%, сельское хозяйство – на 13,7%, транспорт и складирование – на 9,4%, обрабатывающая промышленность – на 6,8%.

В 2025 году экономика Казахстана выросла уже на 6,5%. По уточненным данным, объем ВВП достиг 159,6 трлн тенге, или около 306 млрд долларов. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в сфере транспорта и складирования – 19,4%, строительстве – 17,5%, торговле – 8,1% и промышленности – 7,7%.

Таким образом, реальный рост ВВП Казахстана за последние годы выглядел так:

2021 год – 4,3%;

2022 год – 3,2%;

2023 год – 5,1%;

2024 год – 5%;

2025 год – 6,5%;

первое полугодие 2026 года – 4,1%.

Почему рост замедлился в 2026 году?

В первом полугодии 2026 года ВВП Казахстана достиг 70,9 трлн тенге. В реальном выражении экономика выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это последние данные Бюро национальной статистики, опубликованные 7 сентября.

При этом нынешний рост в большей степени обеспечивают отрасли, не связанные напрямую с добычей нефти.

За первые шесть месяцев года строительство выросло на 15,2%, обрабатывающая промышленность – на 9,8%, транспорт и складирование – на 7,1%, торговля – на 5,7%, сельское хозяйство – на 4,4%.

Наибольший вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность – 1,25 процентного пункта, торговля – 0,93 процентного пункта и строительство – 0,79 процентного пункта.

Это показывает, что роль ненефтяных отраслей в экономическом росте Казахстана постепенно увеличивается.

Каким будет рост экономики до 2029 года?

25 августа 2026 года правительство утвердило прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2027-2029 годы.

Согласно базовому сценарию, реальный ВВП должен вырасти:

в 2027 году – на 5,3%;

в 2028 году – на 5,5%;

в 2029 году – на 5,4%.

Номинальный ВВП, согласно прогнозу, увеличится с 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году.

При этом в Национальном плане развития Казахстана до 2029 года установлена более амбициозная стратегическая цель – довести номинальный объем экономики до 450 млрд долларов.

Изначально в качестве целевого показателя также закладывался реальный рост экономики на уровне 6,7% в 2029 году.

Здесь важно различать два показателя. 450 млрд долларов – это стратегическая цель государства, тогда как прогноз правительства на 2027-2029 годы – базовый сценарий, рассчитанный с учетом текущих внешних и внутренних условий.

Поэтому нельзя утверждать, что Казахстан гарантированно достигнет объема экономики в 450 млрд долларов к 2029 году. Номинальный ВВП в долларовом выражении зависит не только от реального роста экономики, но и от уровня цен и курса тенге.

Что прогнозируют международные организации?

Прогнозы международных организаций более осторожные.

По оценке Международного валютного фонда, опубликованной в июле 2026 года, экономика Казахстана вырастет на 4,6% в 2026 году и на 4,4% в 2027 году.

В МВФ считают, что экономическую активность могут сдерживать стабилизация добычи нефти, замедление роста кредитования населения и более жесткая бюджетная политика. При этом сфера услуг, транспорт, строительство и обрабатывающая промышленность частично компенсируют снижение темпов в нефтяном секторе.

Азиатский банк развития также ожидает замедления после высокого роста 2025 года. По его прогнозу, ВВП Казахстана увеличится на 4,8% в 2026 году и на 4,5% в 2027 году. Среди причин банк называет приближение нефтедобычи к предельным производственным мощностям и ослабление внутреннего спроса.

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Казахстана в 2026 году на уровне 4,6%. По оценке банка, после стабилизации нефтедобычи экономический рост будет постепенно замедляться, а к 2028 году потенциальные темпы роста могут приблизиться к 3,5%.

Таким образом, между прогнозами правительства и международных организаций есть заметная разница. Власти рассчитывают сохранять рост выше 5% в 2027-2029 годах, тогда как международные организации ожидают в среднесрочной перспективе темпы около 4% и ниже.

Какие отрасли могут стать драйверами?

Согласно прогнозу правительства, в ближайшие три года одним из главных изменений станет более быстрый рост обрабатывающей промышленности по сравнению с добывающим сектором.

В 2027-2029 годах среднегодовой рост обрабатывающей промышленности ожидается на уровне 5,9%, тогда как добывающей – около 2%.

Основными направлениями в обрабатывающей промышленности должны стать металлургия, машиностроение, производство строительных материалов, химическая и пищевая промышленность.

Первое направление – строительство и инфраструктура.

Правительство ожидает, что рост строительства составит 16% в 2027 году и увеличится до 17,3% к 2029 году. Основной вклад должны обеспечить проекты в сфере транспорта и логистики, энергетики, водоснабжения, ЖКХ и социальной инфраструктуры.

Уже в первом полугодии 2026 года строительство выросло на 15,2%, что подтверждает его роль одного из основных двигателей экономики.

Второе направление – транспорт и логистика.

Среднегодовой рост транспорта и складирования в 2027-2029 годах прогнозируется на уровне 10,4%.

Одним из ключевых направлений остается развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута – Среднего коридора. Всемирный банк также выделяет усиление роли Казахстана в этом направлении среди приоритетов сотрудничества на 2026–2031 годы.

В 2026 году Всемирный банк предоставил Казахстану гарантию на 846 млн долларов, что должно позволить привлечь 1,41 млрд долларов долгосрочного коммерческого финансирования для развития железнодорожного сообщения. Проект направлен на увеличение грузоперевозок по Среднему коридору.

Третье направление – обрабатывающая промышленность.

В первые шесть месяцев 2026 года отрасль выросла на 9,8%.

За первые четыре месяца особенно заметный рост показали машиностроение – 23,3%, фармацевтика – 35,2%, производство строительных материалов – 27,7%, химическая промышленность – 18,4%, пищевая промышленность – 14,4%.

Таким образом, речь идет о постепенном переходе от преимущественно сырьевого экспорта к более глубокой переработке внутри страны и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

Четвертое направление – цифровая экономика.

Правительство прогнозирует среднегодовой рост сферы информации и связи на уровне 9,2% в 2027–2029 годах.

Всемирный банк также рассматривает развитие цифровой инфраструктуры и инновационного потенциала частного сектора как одни из ключевых направлений диверсификации экономики Казахстана.

Пятое направление – сельское хозяйство и производство продуктов питания.

Правительство ожидает ежегодный рост сельского хозяйства не менее чем на 5%.

При этом перспективными направлениями должны стать глубокая переработка сельхозсырья, производство продуктов питания и развитие экспорта агропромышленной продукции.

На какую экономическую модель ориентируется Казахстан?

Министерство национальной экономики называет новый подход «проактивной экономической политикой». Ее суть заключается в том, что государство не только поддерживает бизнес, но и активнее участвует в создании новых отраслей и запуске крупных проектов.

Для достижения цели по увеличению ВВП до 450 млрд долларов к 2029 году правительство планирует значительно увеличить объем инвестиций в экономику.

Международные организации предлагают несколько иной подход.

Всемирный банк считает, что Казахстану необходимо постепенно переходить от модели, которая зависит от природных ресурсов и предполагает значительную роль государства, к более диверсифицированной и конкурентоспособной экономике, опирающейся на частный сектор.

В стратегии Всемирного банка на 2026–2031 годы среди приоритетов названы привлечение частного капитала, развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, диверсификация энергетики и повышение производительности бизнеса.

Ранее сообщалось, что экономика Казахстана выросла на 4,1% по итогам первого полугодия.