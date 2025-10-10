НАТО обсуждает вооружённый ответ на гибридные атаки России — Financial Times
Союзники по НАТО рассматривают возможность жёсткого ответа на участившиеся провокации России, включая нарушения воздушного пространства и появление дронов у границ альянса, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Как сообщает Financial Times, обсуждаются условия, при которых пилоты смогут открывать огонь по враждебным объектам, а также размещение вооружённых разведывательных дронов вдоль восточного фланга.
Переговоры инициировали страны, граничащие с Россией, при поддержке Франции и Великобритании. По словам источников издания, цель — повысить для Москвы цену за "гибридную войну" и минимизировать риски для стран-членов. Среди идей — проведение масштабных учений НАТО у российских границ и смягчение правил применения силы в нештатных ситуациях.
При этом внутри альянса нет единства: часть государств настаивает на более решительных мерах, другие опасаются прямой конфронтации с ядерной державой. Как отмечает FT, обсуждения находятся на раннем этапе, и конкретные решения пока не приняты.
