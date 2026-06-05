Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 17%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 17% годовых.

В Нацбанке отметили, что решение принято на фоне замедления инфляции, обновленных прогнозов и оценки баланса инфляционных рисков.

Годовая инфляция в мае составила 10,4%, снизившись на 2,5 процентного пункта по сравнению с пиковым значением 12,9% в сентябре прошлого года. Замедление зафиксировано по всем основным компонентам.

Продолжается снижение продовольственной инфляции до 10,7% за счет замедления роста цен на овощи, фрукты, социально значимые продукты и отдельные импортируемые товары. Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7% на фоне укрепления тенге и стабилизации потребительского спроса. Рост цен на услуги замедлился до 8,7%, в том числе из-за снижения темпов роста тарифов на ЖКУ.

Месячная инфляция в мае снизилась до 0,7% против 0,8% в апреле. Базовая и сезонно очищенная инфляция также составили 0,7%.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в мае составили 12,7%. При этом ранее они устойчиво превышали 13-14%. Ожидания профессиональных участников рынка на конец 2026 года сохраняются на уровне 10%.

В регуляторе отметили, что мировые цены на продовольствие продолжают умеренно расти, тогда как в США и ЕС наблюдается замедление дезинфляционных процессов на фоне высоких цен на энергоносители. Центральные банки при этом сохраняют осторожную денежно-кредитную политику.

В обновленном прогнозе ожидается, что цена на нефть марки Brent составит около 90 долларов за баррель до конца 2026 года. В дальнейшем прогнозируется снижение до 75 долларов в 2027 году и 65 долларов в 2028 году.

Прогноз инфляции на 2026 год пересмотрен в сторону снижения – до 9-11%. По оценке финрегулятора, инфляция продолжит замедляться и может перейти к однозначному уровню уже в текущем году.

Рост ВВП Казахстана в 2026 году прогнозируется на уровне 4,5-5,5%. В 2027-2028 годах ожидается рост в диапазоне 3,5-4,5%.

В Нацбанке подчеркнули, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от динамики инфляции, внутреннего спроса, фискальной политики и внешних экономических факторов.

Ранее сообщалось, при каких условиях Нацбанк может снизить базовую ставку.