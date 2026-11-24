Казахстан оказался среди лидеров мировой гонки за золотом. В третьем квартале 2026 года Национальный банк купил 14 тонн драгметалла. Больше среди центробанков, которые раскрыли свои покупки, взяли только Китай и Польша. Такие данные приводит Всемирный совет по золоту в отчете Gold Demand Trends.

Первое место у Народного банка Китая, он купил 63 тонны. Второе у Национального банка Польши с 40 тоннами. Третье Казахстан делит с Узбекистаном, у обоих по 14 тонн. Больше 5 тонн за квартал не купил больше ни один центробанк, о покупках которого известно.

Зачем центробанкам золото

Золото центральные банки держат как подушку безопасности на случай кризисов. В отличие от валюты, его нельзя обесценить, напечатав больше денег, а слиткам, которые хранятся в своей стране, не грозит заморозка на зарубежных счетах. Поэтому в неспокойные времена, при скачках инфляции и колебаниях валют, спрос на золото растет.

Золото, добытое дома

Аналитики совета отдельно выделили Казахстан и Узбекистан. Обе страны сами крупные производители золота, и, по оценке совета, на их покупки влияют внутренний рынок драгметалла и местные программы закупки золота в резервы.

В Казахстане Нацбанк по закону имеет преимущественное право покупать золото, которое производят в стране. Он платит за него в теңге, а драгметалл пополняет национальные резервы, а не уходит за границу.

Ранее BAQ.KZ рассказывал, что Казахстан вошел в число стран-лидеров по росту золотых резервов с 2000 года.

Центробанки скупают на 42% больше

Казахстан покупал золото на фоне настоящего ажиотажа. За квартал центральные банки всего мира приобрели 321 тонну, на 42% больше, чем годом ранее, и заметно выше среднего за последние пять лет показателя в 227 тонн. С начала года их покупки достигли 675 тонн.

Причем покупают золото, когда оно стоит рекордно дорого. Средняя цена в третьем квартале составила 4 262 доллара за унцию, на 23% больше, чем годом ранее. Это третий результат в истории. По оценке совета, банкам важнее разнообразить резервы и снизить риски, чем поймать низкую цену.

Рекорды по всем фронтам

Добыча золота в мире за квартал выросла на 3%, до 1 071 тонны, это рекорд для третьего квартала. По итогам года добыча может обновить исторический максимум.

Спрос на золото с начала года составил 3 881 тонну и почти сравнялся с рекордом 2025 года, а в деньгах достиг рекордных 566 млрд долларов. Запасы золота в биржевых фондах выросли до рекордных 4 256 тонн.

Проиграли от высоких цен только ювелиры. Украшений из золота за квартал купили на 17% меньше, чем годом ранее, это самый слабый третий квартал с 2000 года. Покупатели выбирают изделия полегче и пониже пробой.

Золото и искусственный интеллект

Свою роль в спросе на золото играет и бум искусственного интеллекта. Драгметалл есть в чипах, памяти и сетевом оборудовании дата-центров, потому что мало какой материал так же хорошо проводит ток и не боится коррозии. В третьем квартале на электронику ушло 72 тонны золота, на 5% больше, чем годом ранее, и это максимум с конца 2017 года.

Прямое влияние ИИ на рынок золота при этом небольшое. В 2025 году на технологии пришлось всего около 6–7% мирового спроса на золото. Гораздо сильнее, по мнению старшего рыночного стратега Всемирного совета по золоту Джозефа Каватони, ИИ влияет косвенно, через рост цен на энергию, инфляцию и геополитическую неопределенность.