Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов не исключил дальнейшего снижения базовой ставки при сохранении благоприятных макроэкономических условий, передает BAQ.KZ.

По его словам, в стране наблюдается положительная динамика в борьбе с инфляцией. Если на пике ее уровень достигал около 30%, то сейчас показатель приблизился к 10%.

"Позитив по борьбе с инфляцией у нас накопился. Инфляция была около 30% на пике, сейчас она уже ближе к 10%. Ясно, что мы аккуратно к этому подходим. Не надо говорить и бить себя в грудь, что мы победили инфляцию и уже можно на этом успокоиться", – сказал Сулейменов.

Он напомнил, что Национальный банк уже приступил к смягчению денежно-кредитной политики, снизив базовую ставку с 18% до 17%.

"Первые шаги по смягчению денежно-кредитной политики мы предприняли. Базовую ставку мы сразу большим шагом – с 18% до 17%, то есть на 1 процентный пункт, – снизили. Если будут складываться правильные условия, мы, естественно, продолжим эту политику", – отметил глава Нацбанка.

При этом Сулейменов подчеркнул, что регулятор намерен действовать осторожно, учитывая сохраняющиеся риски.

Ранее глава Нацбанка заявил, что финрегулятор не видит предпосылок для ослабления тенге.