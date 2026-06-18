Нацбанк не видит предпосылок для ослабления тенге
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Глава Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах Сената заявил, что тенге сохраняет устойчивость на фоне макроэкономической стабильности и мер по сдерживанию инфляции.
"Вот смотрите, у нас была одна из предпосылок, когда говорили: базовую ставку снизили до 17%, привлекательность тенговых активов упадет, значит, мы увидим огромный рост курса. Он не произошел, даже на один тенге. Как торговался на уровне 487–488, так и торгуется.
Далее – по цене на нефть. Цена на нефть в результате предварительной договоренности США и Ирана рухнула. Она была около 100 долларов, сейчас, по-моему, с утра была 78 долларов. Это также не сильно повлияло на тенге. То есть и аналитики, и рынок, и игроки в целом видят макроэкономическую стабильность, нацеленность на борьбу с инфляцией, на качественный инклюзивный рост. Поэтому на этом фоне тенге ведет себя достаточно крепко", – сказал он.
Журналисты также попросили главу Нацбанка прокомментировать прогнозы экспертов о том, что курс тенге может дойти до 515 тенге.
"Мне неизвестны эти прогнозы, поэтому не могу прокомментировать", – сказал Сулейменов.
Ранее сообщалось о том, что активы на 3,4 трлн тенге передадут в конкурентную среду в Казахстане.
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