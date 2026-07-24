Нацбанк намерен добиваться снижения комиссий по единому QR

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что регулятор намерен работать с банками над постепенным снижением комиссий за оплату через единый QR, передает BAQ.KZ.

На брифинге журналисты отметили, что комиссия по единому QR у ряда банков составляет от 1,25% до 1,35%, тогда как ранее при использовании собственных QR-кодов она была ниже.

Сулейменов, отвечая на вопрос, подчеркнул, что в Национальный банк официальных жалоб от предпринимателей пока не поступало. Глава Нацбанка также добавил, что единый QR не заменяет существующие способы оплаты, а лишь расширяет выбор для покупателей и продавцов.

«Эта комиссия у нас не регулируется. Это не естественная монополия, где мы можем директивно сказать, какой должен быть тариф. У нас есть тарифный совет, где Национальный банк выступает рабочим органом, но участвуют все банки. Мы точно будем работать над тем, чтобы комиссии постепенно снижались. Мы хотим это сделать», – заявил председатель Нацбанка на брифинге.

По его словам, единый QR работает на базе Национальной платежной корпорации, поскольку системе необходима нейтральная инфраструктура, не принадлежащая ни одному коммерческому банку.

При этом глава Нацбанка отметил, что система работает менее недели, поэтому делать окончательные выводы о ее эффективности пока преждевременно.

Эксперты по-разному оценивают введение единого QR. Они также обращают внимание, что комиссия за платежи по единому QR-коду остается достаточно высокой.