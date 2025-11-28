В Национальном банке пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы. Об этом говорится в заявлении финрегулятора о сохранении базовой ставки на уровне 18%, передает BAQ.KZ.

"В 2025 году инфляция ожидается в пределах 12,0-13,0%, в 2026 году – 9,5-12,5%. По итогам 2027 года ожидается ее замедление до 5,5-7,5%. Корректировка прогноза обусловлена существенным превышением фактических значений инфляции над прогнозными в текущем году и повышенной динамикой инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

Нацбанк поясняет, что широкий диапазон прогноза инфляции на 2026 год связан с высокой неопределенностью: еще не ясно, как сработает налоговая реформа, как поведет себя совокупный спрос и насколько сильно экономику "разгонит" дополнительное финансирование со стороны квазигосударственного сектора.

Сдерживать рост цен, по их расчетам, будут жесткая (но не экстремальная) денежно-кредитная политика, сокращение бюджетного дефицита и меры из Программы совместных действий. Одновременно на инфляцию будут давить в сторону роста либерализация рынка ГСМ и дополнительный внутренний спрос, подпитываемый квазифискальными деньгами.

Основные риски - перегрев спроса при отстающем предложении, возможный рост внешней инфляции и инфляционных ожиданий, а также "вторичная волна" подорожания после повышения регулируемых тарифов, цен на ГСМ и НДС.

Отдельно подчеркивается, что запланированное финансирование экономики через АО НИХ "Байтерек" на 8 трлн тенге (4,4% ВВП в 2026 году) может дополнительно усилить инфляционное давление и частично "съесть" эффект будущей фискальной консолидации.