На брифинге Национального банка председатель Тимур Сулейменов объяснил, как базовая ставка влияет на рост цен в стране, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что повышение ставки помогает сдерживать инфляцию, а снижение – наоборот ускоряет её рост.

"Влияние изменения базовой ставки зависит от того, насколько её повышают или снижают. В экономической теории доказано, что повышение ставки обычно замедляет инфляцию, тогда как снижение, особенно при наличии проинфляционных факторов, способствует её ускорению. Поэтому решение о сохранении текущей ставки является наиболее обоснованным с точки зрения текущей экономической ситуации и прогнозных макроэкономических показателей", – рассказал Глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что продовольственная инфляция в Казахстане в декабре достигла 13,5%.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых.