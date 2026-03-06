Стало известно, что будет со старыми 10-тысячными купюрами
Об этом сообщил глава финрегулятора
Сегодня 2026, 14:10
184Фото: Baq.kz
Национальный банк Казахстана продлит обращение старых купюр номиналом 10 тысяч тенге до июня 2027 года. Об этом на брифинге сообщил глава финрегулятора Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.
"Мы планируем продлить срок еще на один год. Они пользуются большим спросом и АФК, банки второго уровня обратились с такой просьбой, чтобы мы продлили срок на еще один год", - сказал Тимур Сулейменов.
Срок параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге закончится в июне 2027 года.
Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне - 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.
"Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.
В Национальном банке отметили, что возможность снижения базовой ставки будет рассматриваться во второй половине 2026 года.
