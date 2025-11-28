Рост цен на продовольственные товары ускорился до 13,5%. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает BAQ.KZ.

В целом годовая инфляция в октябре составила 12,6%. В сентябре этот показатель составил 12,9%.

"Рост цен на продовольственные товары продолжил ускоряться до 13,5%, на непродовольственные – до 11%. Рост цен в услугах замедлился до 12,9% вследствие административного снижения цен на регулируемые жилищно-коммунальные услуги", - сообщил на брифинге Нацбанка председатель финрегулятора Тимур Сулейменов.

Повышенная инфляция складывается на фоне устойчиво высокого спроса, который системно опережает возможности отечественного предложения.

К этому добавляется подорожание после повышения тарифов и либерализации рынка ГСМ - это раскручивает цены дальше и усиливает ожидания новой инфляции, объяснили в финрегулторе.

В Национальном банке также пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы.