Нацбанк: Продовольственная инфляция ускорилась до 13,5%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Рост цен на продовольственные товары ускорился до 13,5%. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает BAQ.KZ.
В целом годовая инфляция в октябре составила 12,6%. В сентябре этот показатель составил 12,9%.
"Рост цен на продовольственные товары продолжил ускоряться до 13,5%, на непродовольственные – до 11%. Рост цен в услугах замедлился до 12,9% вследствие административного снижения цен на регулируемые жилищно-коммунальные услуги", - сообщил на брифинге Нацбанка председатель финрегулятора Тимур Сулейменов.
Повышенная инфляция складывается на фоне устойчиво высокого спроса, который системно опережает возможности отечественного предложения.
К этому добавляется подорожание после повышения тарифов и либерализации рынка ГСМ - это раскручивает цены дальше и усиливает ожидания новой инфляции, объяснили в финрегулторе.
В Национальном банке также пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы.
Самое читаемое
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Подпольных золотодобытчиков задержали при спецоперации в Степногорске
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Талдыкорганцы устроили тёплый сюрприз коммунальщикам на улицах города