Национальный банк РК не планирует снижать базовую ставку до июля 2026 года, передает BAQ.KZ.

Финрегулятор принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором в один процентный пункт.

"В настоящее время Национальный Банк не видит пространства для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, принимая во внимание высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ.

В случае отсутствия убедительных признаков формирования устойчивого тренда на замедление инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитных условий", - сообщил на брифинге Нацбанка председатель финрегулятора Тимур Сулейменов.