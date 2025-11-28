  • 28 Ноября, 13:45

Нацбанк: Снижения базовой ставки в Казахстане не предвидится до июля 2026 года

Фото: BAQ.KZ

Национальный банк РК не планирует снижать базовую ставку до июля 2026 года, передает BAQ.KZ.

Финрегулятор принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором в один процентный пункт.

"В настоящее время Национальный Банк не видит пространства для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, принимая во внимание высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ.

В случае отсутствия убедительных признаков формирования устойчивого тренда на замедление инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитных условий", - сообщил на брифинге Нацбанка председатель финрегулятора Тимур Сулейменов.

В Национальном банке пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы. Широкий диапазон прогноза инфляции на 2026 год связан с высокой неопределенностью: еще не ясно, как сработает налоговая реформа, как поведет себя совокупный спрос и насколько сильно экономику "разгонит" дополнительное финансирование со стороны квазигосударственного сектора.

 

