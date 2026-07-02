Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, доллар США стоит 479,26 тенге.

Официальный курс евро установлен на уровне 546,21 тенге, российского рубля – 6,13 тенге.

Также Нацбанк определил курсы ряда других популярных валют:

китайский юань – 70,54 тенге ;

; британский фунт стерлингов – 635,07 тенге ;

; швейцарский франк – 591,97 тенге ;

; турецкая лира – 10,27 тенге ;

; кыргызский сом – 5,48 тенге.

В Национальном банке напомнили, что официальный курс доллара к тенге определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а курсы остальных иностранных валют рассчитываются через сложившиеся кросс-курсы.

Напомним, 30 июня 2026 года курс доллара составлял 485,82 тенге, что уже было немного ниже предыдущего значения.