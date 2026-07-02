Нацбанк установил курс доллара на 2 июля
Официальный курс американской валюты составил 479,26 тенге.
Сегодня 2026, 09:25
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Сегодня 2026, 09:25Сегодня 2026, 09:25
87Фото: BAQ.KZ
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля, передает BAQ.KZ.
Согласно данным регулятора, доллар США стоит 479,26 тенге.
Официальный курс евро установлен на уровне 546,21 тенге, российского рубля – 6,13 тенге.
Также Нацбанк определил курсы ряда других популярных валют:
- китайский юань – 70,54 тенге;
- британский фунт стерлингов – 635,07 тенге;
- швейцарский франк – 591,97 тенге;
- турецкая лира – 10,27 тенге;
- кыргызский сом – 5,48 тенге.
В Национальном банке напомнили, что официальный курс доллара к тенге определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а курсы остальных иностранных валют рассчитываются через сложившиеся кросс-курсы.
Напомним, 30 июня 2026 года курс доллара составлял 485,82 тенге, что уже было немного ниже предыдущего значения.
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