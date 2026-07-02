Нацбанк установил курс доллара на 2 июля

Официальный курс американской валюты составил 479,26 тенге.

Сегодня 2026, 09:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня 2026, 09:25
Сегодня 2026, 09:25
87
Фото: BAQ.KZ

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, доллар США стоит 479,26 тенге.

Официальный курс евро установлен на уровне 546,21 тенге, российского рубля6,13 тенге.

Также Нацбанк определил курсы ряда других популярных валют:

  • китайский юань – 70,54 тенге;
  • британский фунт стерлингов – 635,07 тенге;
  • швейцарский франк – 591,97 тенге;
  • турецкая лира – 10,27 тенге;
  • кыргызский сом – 5,48 тенге.

В Национальном банке напомнили, что официальный курс доллара к тенге определяется по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а курсы остальных иностранных валют рассчитываются через сложившиеся кросс-курсы.

Напомним, 30 июня 2026 года курс доллара составлял 485,82 тенге, что уже было немного ниже предыдущего значения.

 

Самое читаемое

Наверх