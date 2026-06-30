Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на 30 июня на уровне 485,82 тенге, что немного ниже предыдущего значения, передает BAQ.kz.

Курс был определен по итогам двух торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE). При этом официальные курсы остальных иностранных валют рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся на международном валютном рынке.

Официальный курс евро на 30 июня составил 554,03 тенге, российского рубля – 6,24 тенге, китайского юаня – 71,51 тенге.

Какой курс в обменниках

В обменных пунктах страны курс американской валюты традиционно остается выше официального.

По данным сервиса Kurs.kz, в обменниках Астаны доллар продается по цене до 490 тенге, а в Алматы – до 488,5 тенге.

Напомним, 29 июня 2026 года средневзвешенный курс доллара составил 486,50 тенге. В обменных пунктах страны американская валюта традиционно продается по более высокому курсу. По данным сервиса Kurs.kz, в Астане максимальный курс продажи достиг 490 тенге за доллар, в Алматы – 488,5 тенге.

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