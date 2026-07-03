Во что ЕНПФ вкладывает пенсионные накопления казахстанцев

Как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), по состоянию на 1 июня 2026 года общий объем пенсионных активов составил 27,6 трлн тенге.

Наибольшая часть пенсионных накоплений вложена в государственные ценные бумаги Министерства финансов Казахстана – 43,38% инвестиционного портфеля. Еще 8,18% размещены в облигациях квазигосударственных компаний, 3,12% – в депозитах Национального банка, 2,57% – в облигациях банков второго уровня, а 2,07% – в акциях казахстанских компаний.

Кроме того, 37,65% пенсионных активов инвестируются по принципу индексного управления. Такой подход предполагает вложение средств в международные фондовые индексы и позволяет диверсифицировать риски за счет инвестиций в разные страны и финансовые инструменты.

Что касается валютной структуры, то 58,94% пенсионных накоплений инвестированы в тенге, а 41,06% – в долларах США.

В ЕНПФ пояснили, что такая структура портфеля позволяет распределять риски между различными финансовыми инструментами, валютами, странами и секторами экономики.

Читай также:

Деньги из ЕНПФ станут менее доступными: что изменится с 5 июня

"Изъятия превышали поступающие взносы" - ЕНПФ об использовании пенсионных накоплений