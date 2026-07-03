Во что ЕНПФ вкладывает пенсионные накопления казахстанцев
Почти половина пенсионных накоплений казахстанцев инвестирована в государственные ценные бумаги Казахстана. Еще более трети активов управляются по международным индексам, а около 41% средств размещены в долларах США.
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Как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), по состоянию на 1 июня 2026 года общий объем пенсионных активов составил 27,6 трлн тенге.
Наибольшая часть пенсионных накоплений вложена в государственные ценные бумаги Министерства финансов Казахстана – 43,38% инвестиционного портфеля. Еще 8,18% размещены в облигациях квазигосударственных компаний, 3,12% – в депозитах Национального банка, 2,57% – в облигациях банков второго уровня, а 2,07% – в акциях казахстанских компаний.
Кроме того, 37,65% пенсионных активов инвестируются по принципу индексного управления. Такой подход предполагает вложение средств в международные фондовые индексы и позволяет диверсифицировать риски за счет инвестиций в разные страны и финансовые инструменты.
Что касается валютной структуры, то 58,94% пенсионных накоплений инвестированы в тенге, а 41,06% – в долларах США.
В ЕНПФ пояснили, что такая структура портфеля позволяет распределять риски между различными финансовыми инструментами, валютами, странами и секторами экономики.
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