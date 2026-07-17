Нацбанк: запуск единого QR-кода не отменит оплату банковскими картами

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал возможность отказа торговых точек от приема банковских карт после запуска в стране единого QR-кода.

По его словам, внедрение единого QR-кода не означает, что магазины будут обязаны принимать оплату только этим способом. Сулейменов подчеркнул, что действующее законодательство требует от торговых точек обеспечить покупателям возможность безналичной оплаты, при этом выбор конкретного способа оплаты остается за продавцом в рамках установленных норм.

«Что касается случаев, когда покупатель приходит в магазин, а ему говорят: «У меня только наличка, ваши QR-код не нужны и банковские карты тоже не принимаем», — на это предусмотрены санкции в административном кодексе. Насколько я помню ее администрируют КГД, потому что этот вопрос связан с обелением экономики, получением налоговых платежей».

Напомним, с 19 июля 2026 года в Казахстане официально заработает единый QR-код для всех банков. 17 июля большинство банков уже начали внедрение сервиса.

Еще в апреле 2026 года Тимур Сулейменов объяснял, что задержка связана не с юридическими вопросами, а с технической сложностью проекта.

По его словам, банки за годы работы создали собственные платежные экосистемы и системы безопасности, которые необходимо было объединить в едином защищенном контуре. Тогда глава Нацбанка заявлял, что все законодательные и договорные вопросы уже решены, а завершить техническую интеграцию планируется летом.