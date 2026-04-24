Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов сообщил, что единый QR-код для безналичных платежей в Казахстане может заработать уже летом, передает BAQ.KZ.

Почему запуск затянулся

По словам Сулейменова, задержка связана не с нежеланием банков, а с технической сложностью интеграции систем.

«У банков есть значительные инвестиции в собственные экосистемы и системы безопасности. Сейчас их необходимо “поженить”, чтобы они могли работать друг с другом в едином безопасном контуре», - пояснил Сулейменов.

По его словам, эта работа требует времени и координации между участниками рынка.

«Наша команда на этой неделе проводила технические совещания с банками. Процесс идет», - отметил он.

Также Тимур Сулейменов подчеркнул, что нормативная и договорная база для запуска уже сформирована.

«Все юридические вопросы решены - начиная с закона и заканчивая договорами о подключении к единой системе. Остались только технические моменты», - заявил глава Нацбанка.

Когда заработает единый QR

В Нацбанке рассчитывают завершить интеграцию в ближайшие месяцы.

«Надеемся, что к лету сможем всех порадовать. Скорее всего, работы будут завершены в июне, и к июлю система заработает на практике», - сообщил Сулейменов.

