Единый QR-код для оплаты может заработать уже летом
Единый QR-код для платежей в Казахстане может заработать уже к июлю. В Нацбанке заявили, что все юридические вопросы решены, остаются технические доработки.
Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов сообщил, что единый QR-код для безналичных платежей в Казахстане может заработать уже летом, передает BAQ.KZ.
Почему запуск затянулся
По словам Сулейменова, задержка связана не с нежеланием банков, а с технической сложностью интеграции систем.
«У банков есть значительные инвестиции в собственные экосистемы и системы безопасности. Сейчас их необходимо “поженить”, чтобы они могли работать друг с другом в едином безопасном контуре», - пояснил Сулейменов.
По его словам, эта работа требует времени и координации между участниками рынка.
«Наша команда на этой неделе проводила технические совещания с банками. Процесс идет», - отметил он.
Также Тимур Сулейменов подчеркнул, что нормативная и договорная база для запуска уже сформирована.
«Все юридические вопросы решены - начиная с закона и заканчивая договорами о подключении к единой системе. Остались только технические моменты», - заявил глава Нацбанка.
Когда заработает единый QR
В Нацбанке рассчитывают завершить интеграцию в ближайшие месяцы.
«Надеемся, что к лету сможем всех порадовать. Скорее всего, работы будут завершены в июне, и к июлю система заработает на практике», - сообщил Сулейменов.
Ранее сообщалось, что Председатель Национальный Банк РК Тимур Сулейменов заявил о необходимости ограничить влияние тарифной реформы на инфляцию и предупредил о росте рисков для цен.
Напомним, Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.
