Национальная гвардия РК дала официальный комментарий по факту смерти военнослужащего срочной службы воинской части 6506 Данияра Амалбекова, на фоне заявлений семьи о возможном давлении со стороны военных, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях появилась информация со слов родственников погибшего срочника. Отец военнослужащего Серик Амалбеков утверждал, что после смерти сына на него якобы оказывалось давление, а представители военных структур заставляли его записывать видео с заявлениями о болезни сына до призыва. Семья также отрицала версию о лейкозе и настаивала на отсутствии официальных медицинских подтверждений диагноза.

В Национальной гвардии, комментируя ситуацию, сообщили, что военнослужащий прибыл в часть 9 декабря 2025 года, а впервые за медицинской помощью обратился 17 декабря.

– С этого момента ему оказывалась необходимая медицинская помощь: были назначены анализы, проведены обследования, он находился под наблюдением медицинских специалистов, – говорится в официальном сообщении.

По данным Нацгвардии, 29 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья военнослужащего было принято решение о госпитализации, и он был направлен в одно из лечебных учреждений города Шымкент.

– К сожалению, 6 января 2026 года, несмотря на все принимаемые меры и оказываемую медицинскую помощь, была констатирована остановка сердца. Предварительный диагноз – острый лейкоз, – сообщили в ведомстве.

В Нацгвардии также подтвердили, что по данному факту военно-следственным департаментом возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия, а ход расследования находится на контроле военной прокуратуры.

Отдельно в официальном комментарии затронуты заявления семьи о якобы оказываемом давлении.

– Какие-либо факты давления на семью погибшего военнослужащего не подтверждаются. Вместе с тем, эти доводы непременно будут дополнительно проверены в рамках расследования, – заявили в Национальной гвардии.

Также отмечается, что со стороны Национальной гвардии семье погибшего оказывается всесторонняя поддержка. Оказана погребальная помощь, представители командования находятся на постоянной связи с родителями военнослужащего и готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие.

– Мы понимаем, насколько это тяжёлая утрата для семьи, и относимся к этой ситуации с максимальным вниманием и ответственностью. В этой связи просим граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения, — подчеркнули в ведомстве.

