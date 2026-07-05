В результате наводнения в Китае погибли два человека
Проливные дожди привели к жертвам в сельской местности.
Сегодня 2026, 09:29
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Сегодня 2026, 09:29Сегодня 2026, 09:29
113Фото: Pixabay.com
На севере КНР в результате паводков и наводнений, вызванных ливнями, погибли два человека.
Как сообщило агентство Xinhua, проливные дожди привели к жертвам в сельской местности автономного района Внутренняя Монголия. Уточняется, что профильные ведомства Китая активно оказывают помощь населению.
Отмечается, что ежегодно летом обильные дожди наносят серьезный ущерб ряду регионов КНР, в том числе Пекину, приводя к наводнениям, разрушениям и человеческим жертвам.
Напомним, также сильные ливни вызвали подтопления и перебои в движении транспорта в Стамбуле.
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