В результате наводнения в Китае погибли два человека

На севере КНР в результате паводков и наводнений, вызванных ливнями, погибли два человека.

Как сообщило агентство Xinhua, проливные дожди привели к жертвам в сельской местности автономного района Внутренняя Монголия. Уточняется, что профильные ведомства Китая активно оказывают помощь населению.

Отмечается, что ежегодно летом обильные дожди наносят серьезный ущерб ряду регионов КНР, в том числе Пекину, приводя к наводнениям, разрушениям и человеческим жертвам.

Напомним, также сильные ливни вызвали подтопления и перебои в движении транспорта в Стамбуле.