По прошествии чуть более недели после разрушительного наводнения в американском штате Техас число жертв стихии выросло как минимум до 129, сообщили местные власти. 166 человек остаются пропавшими без вести, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

В округе Керр, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия, по данным властей, зафиксировано 103 погибших, среди которых 36 детей.

Между тем метеорологическая служба предупреждает об опасности новых ливней, способных вызвать затопления, до вечера 13 июля (по местному времени).

Тем временем 11 июля газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что в момент катастрофы власти техасского округа Керр не привели в действие имеющуюся у них систему оповещения об опасности, распространяющую сигнал на особенно дальние расстояния. Эта система заставляет мобильные телефоны вибрировать и издавать пронзительный сигнал. Вместо этого предупреждения были разосланы по SMS, причем только зарегистрированным для этой услуги пользователям.

Напомним, наводнения в Техасе были вызваны сильными дождями, количество осадков достигало 300 литров на один квадратный метр, что составляет треть среднегодового количества осадков в округе Керр. В ночь на 4 июля уровень воды в реке Гуадалупе за 45 минут поднялся на 8 метров. В то время в связи с праздником Дня независимости и последующими выходными вблизи реки отдыхало много людей.