Несколько тысяч казахстанских туристов отдыхают во Вьетнаме, сообщили в МИД РК, передает BAQ.KZ. В ведомство обращений от туристов не поступало.

"По нашей информации, несколько тысяч наших граждан отдыхают на вьетнамских курортах. Точную цифру вы можете уточнить у ассоциации туроператоров, они уже владеют этой информацией. Хотелось бы отметить, что за все эти дни в наше посольство и к нашим дипломатам не поступило ни одного обращения от туристов. Просим наших граждан быть осторожными и придерживаться всех требований и правил местных властей", - сказал на брифинге ведомства председатель Комитета международной информации - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Сообщалось, что по меньшей мере 90 человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате многодневных проливных дождей во Вьетнаме.

Ранее Глава государства выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу.