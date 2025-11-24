МИД обратился к казахстанцам находящимся во Вьетнаме
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Несколько тысяч казахстанских туристов отдыхают во Вьетнаме, сообщили в МИД РК, передает BAQ.KZ. В ведомство обращений от туристов не поступало.
"По нашей информации, несколько тысяч наших граждан отдыхают на вьетнамских курортах. Точную цифру вы можете уточнить у ассоциации туроператоров, они уже владеют этой информацией. Хотелось бы отметить, что за все эти дни в наше посольство и к нашим дипломатам не поступило ни одного обращения от туристов.
Просим наших граждан быть осторожными и придерживаться всех требований и правил местных властей", - сказал на брифинге ведомства председатель Комитета международной информации - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Сообщалось, что по меньшей мере 90 человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате многодневных проливных дождей во Вьетнаме.
Ранее Глава государства выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу.
Самое читаемое
- Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле
- В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7
- Двое казахстанских борцов вольного стиля вышли в финал Сурдлимпиады
- Туристический автобус перевернулся на западе Мексики
- Наводнения во Вьетнаме затопили 200 тысяч домов