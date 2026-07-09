Найдены обломки пропавшего в Аравийском море Boeing 737
Обломки самолета обнаружили почти в 100 километрах от побережья, поиски пяти членов экипажа продолжаются.
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В Пакистане спустя 12 часов после исчезновения обнаружили обломки грузового самолета Boeing 737 авиакомпании K2 Airways, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNN.
По данным Управления аэропортов Пакистана, место крушения нашли в Аравийском море примерно в 98 километрах к югу от порта Ормара. Сейчас спасатели продолжают поиски пяти членов экипажа, находившихся на борту.
В поисковой операции задействованы корабли и авиация ВМС Пакистана, а также Морское агентство безопасности страны. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил ускорить поисковые работы и выразил соболезнования семьям членов экипажа.
По предварительным данным сервиса Flightradar24, перед крушением самолет несколько раз резко менял высоту, после чего начал стремительное снижение и, предположительно, упал в море.
Что произошло
Грузовой Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways выполнял рейс по маршруту Шарджа – Карачи иисчез с радаров над Аравийским морем примерно в 250 километрах к западу от Карачи.
На борту находились пять человек – два пилота, два инженера и один сотрудник технической поддержки.
Незадолго до потери связи экипаж сообщил диспетчерам о неисправности навигационной системы. После этого системы слежения зафиксировали резкое изменение курса и быстрое снижение самолета. Последний сигнал поступил, когда воздушное судно находилось на высоте около 355 метров.
Сразу после исчезновения была развернута масштабная поисково-спасательная операция с участием военных кораблей, авиации и гражданских судов.
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