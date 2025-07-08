Распоряжением Главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Официальная информация о кадровом назначении опубликована на сайте Акорды. Другие детали не уточняются.

30 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Агентства по противодействию коррупции.

Позже Токаев поблагодарил главного экс-борца с коррупцией в Казахстане.