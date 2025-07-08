Назначен новый глава Антикора при КНБ РК
Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции КНБ РК.
Сегодня, 17:21
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Сегодня, 17:21Сегодня, 17:21
174Фото: КНБ РК
Распоряжением Главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Официальная информация о кадровом назначении опубликована на сайте Акорды. Другие детали не уточняются.
30 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Агентства по противодействию коррупции.
Позже Токаев поблагодарил главного экс-борца с коррупцией в Казахстане.
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