  • 8 Июля, 18:21
  • BAIGENEWS

Назначен новый глава Антикора при КНБ РК

Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции КНБ РК.

Сегодня, 17:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КНБ РК Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
174
Фото: КНБ РК

Распоряжением Главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Официальная информация о кадровом назначении опубликована на сайте Акорды. Другие детали не уточняются.

30 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Агентства по противодействию коррупции.

Позже Токаев поблагодарил главного экс-борца с коррупцией в Казахстане.

Самое читаемое

Наверх