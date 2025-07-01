  • 1 Июля, 13:28
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Токаев поблагодарил главного экс-борца с коррупцией в Казахстане

Президент отметил работу бывшего главы Антикора.

Сегодня, 12:08
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08
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Фото: Акорда

Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу, передает BAQ.KZ.

Днем ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Агентства по противодействию коррупции.

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