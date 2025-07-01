Токаев поблагодарил главного экс-борца с коррупцией в Казахстане
Президент отметил работу бывшего главы Антикора.
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
99Фото: Акорда
Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу, передает BAQ.KZ.
Днем ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Агентства по противодействию коррупции.
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