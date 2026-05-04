С 4 мая 2026 года Главным исполнительным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" назначен Майкл Дэниел.

Новый руководитель имеет профильное авиационное образование - он окончил Аэрокосмический университет Эмбри-Риддл (США) по специальности «Аэронавтика» и обладает более чем 40-летним опытом работы в сфере гражданской авиации.

Свою карьеру Майкл Дэниел начал в Федеральное управление гражданской авиации США, где занимал ряд ключевых должностей. В частности, он работал инспектором по летной эксплуатации, специалистом по сертификации воздушных судов, руководителем службы безопасности полётов, а также старшим менеджером международных программ и политики.

Он также имеет опыт работы в международных офисах FAA во Франкфурте, Нью-Йорке и Вашингтоне. В 2006-2009 годах возглавлял международные офисы в Сингапуре и Пекине, где занимался надзором за иностранными ремонтными станциями и проводил международные оценки безопасности.

В разные годы Дэниел участвовал в реализации международных инициатив, включая рабочую группу APEC по безопасности транспорта и авиасообщения, а также сотрудничал с Международная организация гражданской авиации.

Отмечается, что одной из ключевых задач нового руководителя станет открытие прямых авиарейсов между Казахстаном и США.

Читай также: Американские инструкторы участвуют в подготовке Казахстана к прямым рейсам в США