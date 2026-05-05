Назначена дата совместного заседания Парламента
Заседание Палат Парламента состоится 8 мая в Астане.
Сегодня 2026, 18:00
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента, передает BAQ.kz.
Согласно документу, заседание пройдет 8 мая 2026 года в 10:00 в Астане.
Как отмечается, решение принято в соответствии с Конституцией Казахстана.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента 8 мая 2026 года в 10:00 в городе Астана", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, последнем совместном заседании мажилисмены и сенаторы рассматривали проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» во втором чтении.