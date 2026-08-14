Названа сумма призовых Елены Рыбакиной за турнир в Торонто
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада), уступив в финале польке Иге Швентек со счетом 2:6, 3:6, передает BAQ.KZ.
Несмотря на поражение в решающем матче, вторая ракетка мира заработала 554 920 долларов призовых и 650 рейтинговых очков.
После финала Рыбакина призналась, что ей сложно подобрать слова после поражения, однако поблагодарила свою команду, организаторов турнира и болельщиков.
«Сейчас мне трудно найти слова... Я старалась изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Я хочу поздравить Игу и ее команду с отличным турниром. Спасибо за невероятную атмосферу всем болельщикам. Надеюсь вернуться сюда в следующий раз! Также я хочу поблагодарить всех, кто организовал этот турнир. И, конечно, спасибо моей команде – без вас, ребята, дойти до финала было бы невозможно! Мы будем продолжать работать и двигаться вперед», – сказала Рыбакина.
Победа на Canadian Open-2026 принесла Иге Швентек 1 085 220 долларов и 1000 рейтинговых очков.
Следующим турниром для Елены Рыбакиной станет еще один турнир серии WTA 1000 – в Цинциннати. Казахстанская теннисистка начнет выступление со второго круга, где сыграет против американки Тейлор Таунсенд.
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